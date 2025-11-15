مقترح تربوي عبر "سبق": "إنجازات الوطن في أسبوع" لتعزيز وعي الطلاب داخل المدارس

قدّم الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي، مقترحًا تربويًا لتخصيص برنامج صباحي أسبوعي بعنوان "إنجازات الوطن في أسبوع" ضمن برامج المدارس، يُعرض فيه أبرز ما تحقق من منجزات وطنية، بهدف تعزيز الانتماء والوعي الوطني والفكري لدى الطلاب والطالبات.
وأوضح "الحمادي" في حديثه لـ"سبق"، أن الطالب اليوم يتعرّض يوميًا لكمٍّ كبير من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصدر بعضها منصّات مشبوهة لا تهتم بصحة المحتوى، وأخرى معادية تستهدف اللحمة الوطنية، إلى جانب منصّات وطنية موثوقة تتمتع بالمصداقية.
وأشار إلى أن المدرسة تظل من أهم الحواضن التربوية في مراحل التعليم العام، لما لها من دور بارز في حماية الطالب فكريًا وأخلاقيًا وسلوكيًا، كونها بيئة تعليمية تحظى بثقة المجتمع وتُقدّم معارف ومهارات حياتية مهمة للطلبة.
وأكّد "الحمادي" أن تخصيص هذا البرنامج الصباحي سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف التربوية، أبرزها:
تعزيز الانتماء الوطني.
ترسيخ الأمن والوعي الفكري.
تحفيز الطلاب على استشراف المستقبل.
توسيع مداركهم وتعريفهم بمكانة وطنهم المتنامية والمتوازية مع نموهم العمري والمعرفي.
كما اقترح في هذا السياق تطوير أقسام الوعي الفكري في إدارات التعليم بشكل استراتيجي، للقيام بدورها في البناء والتنوير، وتصميم نماذج تطبيقية تعزّز الوعي الفكري لدى الطالب وتحصّنه من المؤثرات السلبية، خاصة في ظل تغيّر مصادر المعرفة وتنوّعها لدى الجيل الحالي.