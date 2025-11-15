مقترح تربوي عبر "سبق": "إنجازات الوطن في أسبوع" لتعزيز وعي الطلاب داخل المدارس

وأشار إلى أن المدرسة تظل من أهم الحواضن التربوية في مراحل التعليم العام، لما لها من دور بارز في حماية الطالب فكريًا وأخلاقيًا وسلوكيًا، كونها بيئة تعليمية تحظى بثقة المجتمع وتُقدّم معارف ومهارات حياتية مهمة للطلبة.