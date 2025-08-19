اتصال هاتفي بين ولي العهد ورئيس روسيا الاتحادية

وفي بداية الاتصال، أطلع فخامة الرئيس الروسي، سمو ولي العهد، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعت فخامته بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مجددًا شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت ولمساعي سمو ولي العهد البناءة لإحلال السلام، فيما أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية.