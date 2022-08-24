تخريج 3298 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج (3298) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم.