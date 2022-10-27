البنك الأهلي السعودي يشارك في زيادة رأس مال مجموعة كريدت سويس ويبحث شراكات استراتيجية معها

يعلن البنك الأهلي السعودي عن التزامه بالمشاركة في عملية زيادة رأس المال (زيادة رأس المال) التي أعلنت عنها مجموعة كريدت سويس (Credit Suisse Group) اليوم الخميس، 27 أكتوبر 2022، ويكمن هدف المجموعة من زيادة رأس مالها في المساهمة في النمو والتحول المستقبلي لأعمالها، وبعد زيادة رأس المال، يعتزم البنك الأهلي السعودي بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية.