قفزات ملموسة تحققها "كاوست" في الحوسبة العصبية عالية الأداء وعلم الوراثة اللاجيني

حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية "BESE" تقدماً في مجالات الحوسبة العصبية عالية الأداء، وعلم الوراثة اللاجيني، والتغذية، والتمثيل الغذائي والتكيف؛ مع التركيز من خلال علماء وباحثي الجامعة على الموضوعات ذات الصلة بتأثيرات البيئة على الكائنات الحية، والإنتاج المستدام للغذاء، واستخدام المياه عالية الملوحة أو ذات جودة منخفضة، والاستفادة من الطاقة المستخدمة في إنتاج الماء والغذاء، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية.