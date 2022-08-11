فجرًا بمكة.. تشييع جثمان المتوفييْن إثر سقوط مركبة مطل الهدا

وتعود تفاصيل حادثة سقوط المركبة من المطل، إلى يوم الاثنين الماضي، حين تلقى الدفاع المدني، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من نوع "مازدا" وكان بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بالهدا.. وبعد وصول فِرَق الدفاع المدني للموقع؛ اتضح أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية، وبعد البحث المستمر تم العثور على شخص متوفى في حينه، قبل أن يعلن في اليوم الثاني العثور على الاثنين الآخريْن متوفييْن.