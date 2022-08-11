فجرًا بمكة.. تشييع جثمان المتوفييْن إثر سقوط مركبة مطل الهدا

شَيّعت جموع غفيرة، فجر اليوم الخميس، الشخصين الآخرين اللذيْن تُوفيا جراء سقوط المركبة من مطل جبلي بالهدا يوم الاثنين الماضي؛ فيما تم تشييع ثالثهم أمس العصر.
وقد أديت الصلاة على الفقيدين عقب صلاة الفجر، وقد ووري جثمانهما الثرى بمكة المكرمة، وسط الدعوات لهما بالرحمة والمغفرة.
وتعود تفاصيل حادثة سقوط المركبة من المطل، إلى يوم الاثنين الماضي، حين تلقى الدفاع المدني، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من نوع "مازدا" وكان بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بالهدا.. وبعد وصول فِرَق الدفاع المدني للموقع؛ اتضح أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية، وبعد البحث المستمر تم العثور على شخص متوفى في حينه، قبل أن يعلن في اليوم الثاني العثور على الاثنين الآخريْن متوفييْن.
وقد بذلت فِرَق الدفاع المدني جهودًا متواصلة للوصول إلى المركبة رغم وعورة المكان.