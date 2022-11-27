بتوجيهات "إمارة الرياض".. إزالة مخطط أنشأه مواطن على أرض حكومية بالمزاحمية

قالت إمارة منطقة الرياض، إن لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية أزالت عددًا من التعديات، منها مخطط بالمحافظة منشأ على أرض حكومية من قبل أحد المواطنين بمساحة تبلغ (324) ألف متر مربع.
وأضافت أن اللجنة أزالت سورًا مسلحًا مستحدثًا من قبل مواطن بمساحة (1835) مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة سور بمركز المشاعلة يغلق شارعًا بطول 15 مترًا، كذلك شبوك ومخيمات وعقوم على طريق المزاحمية - شايب بطول 2 كم.
وأكدت "إمارة المنطقة" أن عمليات إزالة التعديات تلك؛ تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بـن عبدالرحمن بـن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعدّ ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية.