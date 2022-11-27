بتوجيهات "إمارة الرياض".. إزالة مخطط أنشأه مواطن على أرض حكومية بالمزاحمية

وأضافت أن اللجنة أزالت سورًا مسلحًا مستحدثًا من قبل مواطن بمساحة (1835) مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة سور بمركز المشاعلة يغلق شارعًا بطول 15 مترًا، كذلك شبوك ومخيمات وعقوم على طريق المزاحمية - شايب بطول 2 كم.