"إثراء" يفتح باب التسجيل لمبادرة "الشرقية تبدع 2026" برعاية أمير المنطقة الشرقية

وستنطلق فعاليات المبادرة في 1 أبريل وتستمر حتى 25 أبريل 2026م، متضمنة برامج وأنشطة إبداعية متنوعة تُقام في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف 21 أبريل من كل عام، في خطوة تعزز من حضور المبادرة محليًا وعالميًا.