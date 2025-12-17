"إثراء" يفتح باب التسجيل لمبادرة "الشرقية تبدع 2026" برعاية أمير المنطقة الشرقية

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرة "الشرقية تبدع"، بدءًا من 17 ديسمبر 2025م، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، للعام الرابع على التوالي، دعمًا للحراك الإبداعي في المنطقة.
وستنطلق فعاليات المبادرة في 1 أبريل وتستمر حتى 25 أبريل 2026م، متضمنة برامج وأنشطة إبداعية متنوعة تُقام في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف 21 أبريل من كل عام، في خطوة تعزز من حضور المبادرة محليًا وعالميًا.
وتُعد "الشرقية تبدع" منصة مجتمعية جامعة تسعى إلى تمكين الإبداع وتعزيز حضوره، من خلال توسيع نطاق المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الأفراد والجهات لتقديم أفكار ومبادرات تُسهم في صياغة المشهد الإبداعي في المنطقة.
وتغطي المبادرة مختلف المسارات الإبداعية، مثل الفن، العمارة، الثقافة، السينما، الأزياء، التقنية، صناعة المحتوى، فنون الطهي، الصحة والرياضة، التراث، الحرف اليدوية، والسفر، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة بالصناعات الإبداعية.
وتستقبل المبادرة المشاركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك: الشركات، التعليم، المطاعم والمقاهي، القطاع الاجتماعي، القطاع الرياضي، الفنون، التجارة، والقطاع اللوجستي.
يُذكر أن النسخ السابقة من المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 400 جهة قدّمت نحو 1600 فعالية وبرنامج، ما يعكس تحولها إلى وجهة وطنية للإبداع والسياحة الإبداعية، ويعزز من تنافسية المنطقة الشرقية كمركز حيوي للابتكار والفن والمعرفة.