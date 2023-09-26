"الجبر التجارية" وكيلاً لسيارات DFSK في السوق السعودي

من جانبه، أكد المدير العام للتسويق الدولي للشركة، جو تشوو، ثقته بأن تحصد سيارات دي إف إس كيه إعجاب العملاء في السوق السعودي، وتحقق انتشارًا واسعًا قياسًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بإمكانيات شركة الجبر التجارية في البنية التحتية المتكاملة لتقديم أفضل خدمة للعملاء؛ وهو ما سوف يكون عنصرًا مؤثرًا في نجاح سيارات دي إف إس كيه في السعودية.