"الجبر التجارية" وكيلاً لسيارات DFSK في السوق السعودي

حصلت شركة الجبر التجارية رسميًّا على وكالة سيارات دي إف إس كيه "DFSK"، التي تعد من أبرز العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات في الصين، وحققت حضورًا ونجاحًا مميزًا في الأسواق الأوروبية واللاتينية والآسيوية، وفي الشرق الأوسط.
وتمتلك شركة دي إف إس كيه DFSK خبرة تتجاوز عقدين من الزمن في قطاع صناعة السيارات بعدما انطلقت في عام 2000م، وقدمت باكورة إنتاجها في عام 2005 من خلال تصنيع أول شاحنة صغيرة، تم تسميتها C-Series.
وتُقدِّم "دي إف إس كيه" تشكيلة متنوعة من الميكرو فانات والشاحنات التجارية المسطحة وسيارات الركاب تحت العلامة التجارية دي إف إس كيه DFSK، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت العلامة التجارية جلوري Glory.
وتملك شركة الجبر خبرة طويلة في قطاع السيارات في السوق السعودي، تعود إلى عام 1959م، وتدير اليوم ثلاث وكالات لعلامات كبرى، هي "كيا ولينك آند كو وجاي إم سي"، وتمتلك شبكة مراكز مبيعات وخدمات ما بعد البيع متكاملة ومنتشرة في مدن ومناطق السعودية.
واحتضنت مدينة الدمام على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية حفل التوقيع الرسمي بين الجانبين، بحضور وفد من شركة دي إف إس كيه DFSK، ضم المدير العام للتسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو، ومدير إدارة المبيعات السيد قايتس لونق، فيما حضر مراسم التوقيع من شركة الجبر التجارية رئيس مجلس الإدارة ماهر الجبر، ونائبا الرئيس عبدالله الجبر، وعبدالسلام الجبر.
وبتلك المناسبة تحدَّث عبدالسلام الجبر قائلاً: "نقوم في الشركة بدراسات متكاملة، تراعي احتياجات السوق المحلي، والخصائص المتميزة للعلامات التجارية التي يمكن استقطابها في قطاع صناعة السيارات عالميًّا. وعلى ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات الإيجابية تم عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الطويلة مع السادة في شركة دي إف إس كيه؛ لعرض وبحث الجوانب كافة المتعلقة بالسوق السعودي واحتياجاته؛ لكي نضمن أن يجد فيما سنقدمه ثقة وقبول عملائنا".
وأكد "الجبر" أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة، وخصوصًا في البنية التحتية والجوانب اللوجستية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وخصوصًا في خدمات ما بعد البيع، هي ما صادق عليه حصول الشركة على جائزة التميز في حماية المستهلك من الجمعية السعودية لحماية المستهلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لإرضاء عملائها. وجميع هذه العوامل سوف تكون مساهمة ومؤثرة في نجاح إطلاق سيارات دي إف إس كيه في السوق السعودي.
من جانبه، أكد المدير العام للتسويق الدولي للشركة، جو تشوو، ثقته بأن تحصد سيارات دي إف إس كيه إعجاب العملاء في السوق السعودي، وتحقق انتشارًا واسعًا قياسًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بإمكانيات شركة الجبر التجارية في البنية التحتية المتكاملة لتقديم أفضل خدمة للعملاء؛ وهو ما سوف يكون عنصرًا مؤثرًا في نجاح سيارات دي إف إس كيه في السعودية.