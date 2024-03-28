عقارات الدولة تدعم أكثر من 40 جهة حكومية بشتلات زراعية ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم التنمية المستدامة والتشجير، ورفع مستوى الغطاء النباتي؛ حيث قامت ببناء مشتل زراعي وتشغيله وتزويده بأحدث الأنظمة الزراعية التي تعزز الطاقة الإنتاجية وتنشئ بيئةً ملائمةً لنمو النباتات؛ وهو ما أسهم في إنشاء أكثر من 110 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء داخل المجمعات الحكومية التي تشرف عليها الهيئة في مكة المكرمة؛ فضلًا عن إسهامه في توزيع النباتات والأشجار الكبيرة والشجيرات على أكثر من 40 جهة حكومية.