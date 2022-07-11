لأول مرة.. "رئاسة الحرمين" تطلق "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام

وأوضح أن مميزات روبوت توزيع المصاحف الذي تم إطلاقه حديثًا دقة في الحركة، وتحديد المواقع فضلاً عن وجود نظام ملاحي تلقائي مزدوج، وقال "السديس" إن الرئاسة العامة عظمت دور الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع ماء زمزم المبارك في المسجد الحرام، إلى جانب روبوت التطهير، وروبوت كنس سطح الكعبة، والروبوت التوجيهي.