لأول مرة.. "رئاسة الحرمين" تطلق "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، لأول مرة خلال تأديتهم لطواف الوداع اليوم، فيما ودع الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الحجاج بالهدايا من ماء زمزم والورود.
وتأتي احتفائية توديع الحجاج ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر"، تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة.
وبيّن "الشيخ السديس" أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين شرفهم الله بخدمة بيته وحجاجه.
وقال "السديس" إن إطلاق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لروبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، ولأول مرة خلال تأديتهم لطواف الوداع حقق تفاعلاً عاليًا من قِبل حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح أن مميزات روبوت توزيع المصاحف الذي تم إطلاقه حديثًا دقة في الحركة، وتحديد المواقع فضلاً عن وجود نظام ملاحي تلقائي مزدوج، وقال "السديس" إن الرئاسة العامة عظمت دور الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع ماء زمزم المبارك في المسجد الحرام، إلى جانب روبوت التطهير، وروبوت كنس سطح الكعبة، والروبوت التوجيهي.
يأتي ذلك في إطار مواكبة رئاسة الحرمين لتوجه المملكة نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تنفيذها لإستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين لتحقيق الريادة الرقمية.
من جهة أخرى، نفذ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جولة ميدانية في صحن المطاف للاطلاع على سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام، واطمأن خلال الجولة على سير الخدمات في المطاف وانسيابية الحركة، مشددًا على ضرورة التسهيل والتسيير على ضيوف الرحمن وبذل كل الجهود لضمان سلامتهم.