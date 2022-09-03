بالفيديو.. اصطدام شاحنة محملة بغرف جاهزة بعمود كهرباء بـ"أجواد جدة"‎

وأوضح المقطع الذي وثقه مساء اليوم المواطن تركي الأجفن تحميل شاحنة لبعض الغرف الجاهزة على متنها واصطدامها بعمود كهربائي؛ حيث أصبح ماثلًا للسقوط بشرق حي الأجواد بجدة، وأبدى المواطن استغرابه من دخول الشاحنة إلى داخل الأحياء وهي محملة بهذه الطريقة.