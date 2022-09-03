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بالفيديو.. اصطدام شاحنة محملة بغرف جاهزة بعمود كهرباء بـ"أجواد جدة"
أهالي الحي يطالبون بكهرباء أرضية ومنع الشاحنات من الدخول لتفادي الحوادث
وثّق مواطن، اليوم السبت، اصطدام شاحنة محملة بغرف جاهزة "بركسات" بأحد الأعمدة الكهربائية شرق حي الأجواد جدة.
يأتي ذلك وسط مطالبات أهالي الحي بكهرباء أرضية ومنع الشاحنات من الدخول داخل الأحياء.
وأوضح المقطع الذي وثقه مساء اليوم المواطن تركي الأجفن تحميل شاحنة لبعض الغرف الجاهزة على متنها واصطدامها بعمود كهربائي؛ حيث أصبح ماثلًا للسقوط بشرق حي الأجواد بجدة، وأبدى المواطن استغرابه من دخول الشاحنة إلى داخل الأحياء وهي محملة بهذه الطريقة.
وتتزايد المطالبات بمنع دخول مثل هذه الشاحنات داخل الأحياء ووضع كابلات كهرباء أرضية؛ وذلك منعًا لوقوع مثل هذه الحوادث التي تسبّب انقطاع التيار الكهربائي، لحين إصلاحها.