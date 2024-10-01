أكثر من ٦٥ ألف زائر خلال احتفالات ما قبل الافتتاح الرسمي "دراجون وورلد " بالرياض

كشفت مديرة التسويق جوسي لين josie lin أنه زار سوق التنين "دراجون وورلد" الذي افتتح يوم الخميس الماضي في مركز رمال سنتر، أكثر من ٦٥ ألف زائر رغم أنه الافتتاح التجريبي للمول وما قبل حفل الافتتاح الرسمي ورغم ذلك جاءت زيارات السعوديون والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية خلال اليومين الماضية.
ويعتبر سوق التنين الصيني في السعودية هو المشروع الثالث الذي تنفّذه شركة دراجون وورلد السعودية في الشرق الأوسط، وتحديداً بعد سوقيّ دبي والبحرين وتنفذه شركة تشاينا مكس.
ومن جانبها، قالت مديرة التسويق في عالم التنين جوسي لين josie lin ، أن سوق التنين الصيني في السعودية يقع شرق مدينة الرياض بالقرب من معرض ايكيا بين مخرج 16 و17، ويتميز بالتصاميم الرائعة المستوحاة من الثقافة الصينية، ويفتح هذا السوق أبوابه في مجمع رمال سنتر حيث يمتد على مساحة تقارب 35 ألف متر مربع، وسيضمّ 450 متجراً.
وأضافت جوسي لين josie lin، أن السوق يضم صالات عرض ومناطق للتسوق ومطاعم، يمكنكم أن تجدوا كل ما تحتاجونه في سوق التنين في الرياض! من المنتجات الصينية إلى المنتجات العالمية بأسعار معقولة جداً، وسيتيح سوق التنين الصيني الفرصة لسكان الرياض خاصة، والسعودية عامة، لشراء المنتجات الصينية عالية الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للجميع.
كما سيلعب هذا السوق دوراً رائداً في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية.