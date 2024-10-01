أكثر من ٦٥ ألف زائر خلال احتفالات ما قبل الافتتاح الرسمي "دراجون وورلد " بالرياض

ومن جانبها، قالت مديرة التسويق في عالم التنين جوسي لين josie lin ، أن سوق التنين الصيني في السعودية يقع شرق مدينة الرياض بالقرب من معرض ايكيا بين مخرج 16 و17، ويتميز بالتصاميم الرائعة المستوحاة من الثقافة الصينية، ويفتح هذا السوق أبوابه في مجمع رمال سنتر حيث يمتد على مساحة تقارب 35 ألف متر مربع، وسيضمّ 450 متجراً.