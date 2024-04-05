إمام المسجد النبوي: في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر تنزل فيها الرحمات وتستجاب الدعوات

وبين إمام المسجد النبوي، أن للعبادة المقبولة أثراً في الإيمان، فأثرها في القلب والجنان، إصلاح النية، وتزكية النفوس والتقوى، والإخلاص والخشوع لله الأعلى؛ وأثرها في الجوارح والأركان، الكف عن المعاصي والمحرّمات، والمثابرة على فعل الخير والطاعات، وقد قال تعالى عن الصلاة، (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)؛ وقال عن الصوم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)؛ فراقبوا الله في أعمالكم، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ورُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا العطش والجوع والنصب، ورُبَّ قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، نسأل الله السلامة والعافية.