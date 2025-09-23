أمير القصيم ونائبه يهنئان القيادة باليوم الوطني الـ95 ويؤكدان أن المملكة أنموذج عالمي للوحدة والتنمية

وزاد في قوله:"لقد حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – إنجازات متسارعة جعلتها في مصاف الدول الرائدة، عبر مشروعات نوعية، وبرامج تنموية، ورؤية استراتيجية طموحة رؤية السعودية 2030 ، التي رسمت ملامح مستقبلٍ مشرقٍ للوطن وأبنائه، وجعلت المملكة محورًا عالميًا في الاقتصاد، ومركزًا مؤثرًا في السياسة، ورائدًا في الطاقة، ووجهة حضارية وثقافية ذات ثقل عالمي".