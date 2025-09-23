أمير القصيم ونائبه يهنئان القيادة باليوم الوطني الـ95 ويؤكدان أن المملكة أنموذج عالمي للوحدة والتنمية

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة هي ذكرى خالدة لتجسيد ملحمة التوحيد الكبرى، وبداية عهد الأمن والاستقرار والنهضة الشاملة.
وقال سموه:"اليوم الوطني ليس مجرد محطة تاريخية، بل هو قصة وطنٍ صاغه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – بالبطولة والإيمان والعزيمة، فوحد الكلمة، وأرسى دعائم العدل، وأطلق مسيرة بناء وطنٍ عظيم يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وأشار سموه:"بأن هذا اليوم يعكس قيم التضحية والإصرار التي نقلت هذه البلاد من الفرقة إلى الوحدة، ومن الضعف إلى القوة، حتى غدت المملكة اليوم أنموذجاً عالمياً للوحدة الوطنية والنهضة المتجددة".
وزاد في قوله:"لقد حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – إنجازات متسارعة جعلتها في مصاف الدول الرائدة، عبر مشروعات نوعية، وبرامج تنموية، ورؤية استراتيجية طموحة رؤية السعودية 2030 ، التي رسمت ملامح مستقبلٍ مشرقٍ للوطن وأبنائه، وجعلت المملكة محورًا عالميًا في الاقتصاد، ومركزًا مؤثرًا في السياسة، ورائدًا في الطاقة، ووجهة حضارية وثقافية ذات ثقل عالمي".
واختتم:"إن اليوم الوطني الـ95 هو مناسبة نستشعر فيها نعم الله على هذه البلاد، والعزم على مواصلة العمل والبذل لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء الوطن، وإنني إذ أهنئ بهذه المناسبة، أدعو الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وان يرزقنا شكر نعمته"
ومن جانبه أعرب الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، عن أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وقال سموه:"اليوم الوطني ذكرى خالدة لوطن عظيم، نستحضر فيه ما صنعه المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – من وحدة وبناء على أسس راسخة، ونفخر بما تحقق من منجزات جعلت المملكة في مصاف الدول المؤثرة عالميًا".
وأضاف سمو نائب أمير القصيم:"إن ما نشهده اليوم من تنمية شاملة وتحولات نوعية في مختلف المجالات، ما هو إلا امتداد لمسيرة طموحة تقودها قيادة رشيدة وضعت المواطن في قلب اهتماماتها، وسخّرت الإمكانات لبناء مستقبل مشرق للوطن وأبنائه".
واختتم قائلاً:"إن اليوم الوطني هو مناسبة نستذكر فيها الأمجاد ونستشرف معها المستقبل بثقة وإيمان، سائلين الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا، ويديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه".