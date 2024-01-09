سمو محافظ الأحساء يكرم تجمع الأحساء الصحي لحصوله على شهادة موسوعة جينيس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الثلاثاء " ، تجمع الأحساء الصحي نظير حصول مركز ديابيتر على شهادة موسوعة جينيس لأكبر تجمع بشري في العالم لتوعية مرضى السكري النوع الأول ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد بن محمد الملا، ومدير الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم بن محمد الحجي، ومدير مركز ديابيتر الدكتور عبدالمحسن بن ناصر الملحم وفريق عمل المركز.
وأشاد سموّه بجهود وزارة الصحة وما يقوم به تجمع الأحساء الصحي في سبيل تعزيز ونشر الثقافة الصحية بين كافة فئات المجتمع من خلال التركيز على الوقاية ، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ، مؤكداً سموّه أن الجانب الصحي في الأحساء يحظى باهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي والوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.
كما قدم سموّه شكره لفريق عمل مركز ديابيتر على ما يبذلونه من جهود كان لها عظيم الأثر في رفع نسبة رضى المستفيدين إلى 100%، إضافةً إلى خفض نسبة التنويم للأطفال المصابين بالسكري حتى 1%، مقابل المعدل العالمي 8%.
وكان معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, تسلم شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد أن حقق مركز ديابيتر بالأحساء المتخصص في علاج مرضى السكري من النوع الأول الرقم القياسي، عن تواجد أكبر تجمع بشري بالعالم في وقت واحد لتوعية وتثقيف مرضى السكري بعدد بلغ 752 مستفيدًا.
يذكر أن تجمع الأحساء الصحي حصل مؤخرًا على جائزة أفضل إدارة في الصحة السكانية من مجلس الضمان الصحي وذلك نظير ما قدمه في برنامج الكشف المبكر و التحكم بالأمراض المزمنة من ضمن مشروع نموذج الرعاية الحديث بأعلى معايير الجودة والكفاءة.