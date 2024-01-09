سمو محافظ الأحساء يكرم تجمع الأحساء الصحي لحصوله على شهادة موسوعة جينيس

وأشاد سموّه بجهود وزارة الصحة وما يقوم به تجمع الأحساء الصحي في سبيل تعزيز ونشر الثقافة الصحية بين كافة فئات المجتمع من خلال التركيز على الوقاية ، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ، مؤكداً سموّه أن الجانب الصحي في الأحساء يحظى باهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي والوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.