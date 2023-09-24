"دهانات الجزيرة" تعزز حلولها الإنشائية بمنتجٍ متميّزٍ لسدِّ فراغات الأرضيات

"دهانات الجزيرة" تعزز حلولها الإنشائية بمنتجٍ متميّزٍ لسدِّ فراغات الأرضيات
تقدّم "دهانات الجزيرة" منتج جراوتكس ليكون حلقة الوصل بينك وبين الأساس المتين الذي تريده لمنزلك، نظراً لأدائه العالي وتميّزه بتنوّع مساحات تطبيقه، فهو يُستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية كمادة ترويبة للأرضيات والجدران لكل أنواع السيراميك والبلاط والجرانيت والرخام والبورسلين والموزاييك في الشرفات والتراسات، إضافة إلى المطابخ والحمامات وبرك السباحة.
يستعرض منتج جراوتكس مدىً واسعاً ليكون بإمكانك بناء مساحاتٍ خلّاقة، وحلولاً لجميع المشاكل التي قد تواجهك عندما تقرر استهلال رحلة بحثك عن أفضل ترويبة لبلاط منزلك، أياً كان نوع المساحة ومهما كان شكل التطبيق، حيث يوفر لك ميّزاتٍ متنوّعة تحلّ لك المشكلة وتلبي لك الحاجة، بثقةٍ واعدة لمنتج متكامل المواصفات وكامل المزايا.
مقاومة الميكروبات
تلتزم "دهانات الجزيرة" بإحدى أهم أولوياتها، وهي الحفاظ على الصحة والسلامة في صناعة جميع منتجاتها، ولذلك يحظى منتج جراوتكس بميزة تضاف لكونه الخيار الأفضل لترويبة البلاط، فبمقاومته العالية للميكروبات والبكتيريا يحقق لك ما تبحث عنه من معايير الأمن والسلامة.
مقاوم لنفاذية الماء
بحصولك على المظهر المثالي لترويبة البلاط في مساحتك، بلا أي اختلاف للنتيجة عما أردت، وليصبح شكل البلاط لامعاً ونضراً على الدوام، دون أن تنشغل بمدى تضرر نتيجة الترويبة بالماء وآثاره.
ثباتية عالية للألوان
فضلاً عن الميزات التقنية والفنية التي تكسبه طابعاً مختلفاً، فهو متوفر بألوان متعددة تناسب معظم أشكال البلاط بأنواعه سواء أكانت للسيراميك أم البورسلين، أو حتى للبلاط المستخدم لمساحات المسابح، لتحصل على مظهر البلاط الأفضل بخيارات لونية تمنحك التناسق والأناقة، وبجودة عالية للألوان وثباتية رفيعة أيضاً، وتضم لك المزايا من كافة الجوانب في منتج واحد.
التصاقية عالية مع جوانب البلاط
الخط الفاصل ما بين الترويبة الجيدة والترويبة السيئة هو مدى قدرتها على الالتصاق بالبلاط، ولذلك يتمتع بسِمة القوة والصلابة في قدرته على تحقيق الالتصاقية العالية مع كافة جوانب البلاط، لتحصل على نتيجة التشطيب النظيفة لزواياه.
للتطبيقات الداخلية والخارجية
يمكنك استخدامه على كافة المساحات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، ليحقق لك التنوّع في تطبيقه والتوازن في استخدامه، بهدف تلبية كافة احتياجاتك وحصولك على المظهر المتناسق مع توقعاتك.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.