سبقتها موجة غبار.. الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى بشرق "جازان"

وأفاد المركز بأن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والعارضة، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة.