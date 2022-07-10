سبقتها موجة غبار.. الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى بشرق "جازان"

تشهد عددٌ من المحافظات والمراكز شرق منطقة جازان تساقطًا للأمطار بعد موجة غبار شهدتها المنطقة اليوم تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عددٍ من القرى بمحافظة العارضة.
وكان المركز الوطني للأرصاد بمنطقة جازان نبه اليوم إلى تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والمناطق المفتوحة والسريعة.
وأفاد المركز بأن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والعارضة، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ9 مساءً.