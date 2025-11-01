أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في 18 ليلة

وشهد المزاد حتى الآن بيع 28 صقرًا من الشواهين التي تم طرحها على أرض المملكة بمبلغ 4 ملايين و592 ألف ريال، وما زال فرخ الشاهين الذي تم طرحه قرب الحصاحيص بمنطقة جازان الأعلى قيمة بمبلغ (361) ألف ريال يليه طرح الحدود الشمالية (أم خنصر) بمبلغ (360) ألف ريال، يليه صقر الرملة بمبلغ (308) آلاف ريال، ثم طرح الحنو بمبلغ (301) ألف ريال.