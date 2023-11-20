العثيم للاستثمار تعزز النهضة التنموية للمنطقة الشرقية بثلاثة مشاريع استثمارية متكاملة بالدمام والخبر والجبيل

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ بمناسبة تدشينه عددًا من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة؛ من ضمنها ثلاثة مشاريع كبرى لشركة العثيم للاستثمار (العثيم بارك في الدمام - العثيم سيركل بكورنيش الخبر - العثيم مول الجبيل)، وذلك في ديوان الإمارة بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين من السعودية والخليج.
وأكد العثيم أن المشاريع التي تم استعراضها في ديوان الإمارة تعد من المشاريع النموذجية والمتكاملة لشركة العثيم للاستثمار، والتي تأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة تعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.
وثمّن العثيم الجهود المباركة التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة الشرقية التي تشهد تحولات متسارعة وتنمية في كافة المجالات، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما ثمّن العثيم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين جودة الحياة من خلال النهوض بالبنية التحتية والتطوير العمراني المستمر في المملكة، بقيادة معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل وإسهاماته في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة في الارتقاء بجودة الحياة والازدهار وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وأشاد بجهود أمانة المنطقة الشرقية في استقطاب العديد من الاستثمارات من خلال التسهيلات والدعم الذي تقدمه للمستثمرين ورواد الأعمال، فضلاً عن مبادراتها واهتمامها برفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، كما أشاد بجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقيادة معالي رئيسها المهندس خالد بن محمد السالم التي تتولى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الكبرى والاستراتيجية في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن هذه المشاريع الاستثمارية المتكاملة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات التجارية الحديثة وتقديم المشاريع التنموية المتكاملة التي تدعم وتثري نشاط السياحة والترفيه، وتفتح المجال لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن تحسين عناصر جودة الحياة، وقد جاء تصميم هذه المشاريع وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتكون مقصداً ووجهة استثنائية للزوار من داخل وخارج المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في توفير أكثر من (51,300) وظيفة للسعوديين من الجنسين في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز الحركة التجارية باستقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال الأنشطة التجارية التي ستضيفها.
يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة؛ منها أربعة بالمنطقة الشرقية تحمل العلامة التجارية العثيم مول في كل من (الدمام - الأحساء - حفر الباطن - الخفجي) إضافة إلى مجمعين بالرياض (الربوة - خريص) وثلاثة بالقصيم (بريدة - عنيزة - الرس) والعثيم مول حائل والعثيم مول عرعر.
ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع (من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة "MUSE" العالمية فئة هوية العلامة التجارية، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال، كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعاً مستقبلياً، يجري استكمال تصاميمها الأولية، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ في الربع الأول لعام 2024م.