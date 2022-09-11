10 مرات يوميًا و4 آلاف عامل وعاملة.. أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وساحاته تتواصل

وأكد أن عملية التطهير باستخدام المساحات الجلدية تتم بطريقة فنية وسريعة لا تسبب إعاقة الطائفين، ويستغرق تطهير كامل المطاف حوالي عشرين دقيقة، مشيرًا إلى أن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ثم يأتي بعدها عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.