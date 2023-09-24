شاهد بالفيديو.. احتفالات حائل باليوم الوطني بعدسة أبنائها

احتفلت حائل، أمس السبت 23 سبتمبر 2023، بيوم الوطن الـ93 في عدة مواقع وبعدة فعاليات.
عدسات المصورين "سلمان الغضوري، ومحمد الخمسان، وزياد العيد، ومشعل الزاهد؛ "التقطت صورًا مختلفة لفعالية الألعاب النارية وفعالية طائرات الدرونز، باحترافية، نالت استحسان كل من تابع الفيديوهات.
وظهر من خلال مقاطع الفيديو التي التقطها المصورون الأربعة، المحتفلون في الأماكن العامة القريبة من تلك الفعاليات، فيما ظهر تواجد كثيف جدًّا للسيارات على الدائري الغربي والشمالي.
وظهرت أيضًا سيارات الجهات الأمنية والمرورية وهي تقوم بتنظيم التواجد والمحافظة على انسيابية الطريق.
"سبق" قامت بتجميع المقاطع الأربعة في مقطع واحد ليستمتع المشاهد بجمال الاحتفالية.