شاهد بالفيديو.. احتفالات حائل باليوم الوطني بعدسة أبنائها

وظهر من خلال مقاطع الفيديو التي التقطها المصورون الأربعة، المحتفلون في الأماكن العامة القريبة من تلك الفعاليات، فيما ظهر تواجد كثيف جدًّا للسيارات على الدائري الغربي والشمالي.