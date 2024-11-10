رئيس جمهورية نيجيريا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائبُ أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية نيجيريا لدى المملكة محمد عيسى، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.