لجنة مراقبة عقارات الدولة بالمزاحمية تزيل أكثر من 189 ألف م2 غير نظامي

أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية، مؤخرًا، مخططً عشوائيًا مبترًا وعددًا من الاستراحات غير النظامية بمساحة تجاوزت 189354,01 مترًا مربعًا، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.