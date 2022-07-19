"العجمي": زيارة بايدن للمملكة تعيد التوازن في العلاقات الخليجية الأمريكية كتحالف

وأضاف : أن الولايات المتحدة تُدرك تمامًا أن المملكة هي الدولة القائدة للعالم العربي والإسلامي، وهُناك شواهد كثيرة على هذا الموضوع، ولم تتخل السعودية عن مواقفها الثابتة حول هذا الجانب على مدى عقود من الزمن، عليه لابد من التعاون مع المملكة على هذا الأساس بما يصب في صالح منطقة الشرق الأوسط وتعزيزًا للأمن والسلام إقليميًا ودوليًا ولاسيما أن السعودية دولة محورية وعادلة اتخذت الوسطية والاعتدال نهجًا أساسيًا لها.