"الصحة": خدمات عالية الخصوصية للتعافي من إدمان المخدرات

دعت "الصحة" إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937).
وأوضحت الوزارة أنه يمكن أيضًا الاستفادة من خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، والذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بُعد" لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة بالمريض.
وبيّنت "الصحة" أنها تقدّم تلك الخدمات تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات تحت شعار (#وطن_بلا_مخدرات)، والتي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى فئة الشباب وأفراد المجتمع؛ بخطورة وأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة، مشيرة إلى أنه جميع تلك الخدمات تتم وفق خصوصية عالية لمدمني المخدرات، وتشمل استشارات طبية فورية، وخطة علاجية وتأهيلية، وخدمات التوجيه والتثقيف، وخدمات الرعاية اللاحقة.
وتُلحِق المخدرات بالمجتمعات العديد من الأضرار الصحية والاجتماعية والمضاعفات الخطيرة، ومنها مضاعفات نفسية مثل: التغير في الشخصية، والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي، إضافة إلى أعراض ذهنية مثل: الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء، إلى جانب إصابة جهاز المناعة مثل الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي، والتفكك الأسري ومشكلات الطلاق، كما أنه يمكن تدارك مخاطر المخدرات من خلال المبادرة، واتخاذ القرار الصحيح بالعلاج والتوقف عنها فورًا.