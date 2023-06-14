"الصحة": خدمات عالية الخصوصية للتعافي من إدمان المخدرات

وتُلحِق المخدرات بالمجتمعات العديد من الأضرار الصحية والاجتماعية والمضاعفات الخطيرة، ومنها مضاعفات نفسية مثل: التغير في الشخصية، والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي، إضافة إلى أعراض ذهنية مثل: الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء، إلى جانب إصابة جهاز المناعة مثل الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي، والتفكك الأسري ومشكلات الطلاق، كما أنه يمكن تدارك مخاطر المخدرات من خلال المبادرة، واتخاذ القرار الصحيح بالعلاج والتوقف عنها فورًا.