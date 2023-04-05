بدايتها اليوم.. الحصيني مبشراً بالممطرة السادسة عشرة: هنا تتموضع

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة من يوم الأربعاء 14 رمضان حتى صباح الخميس 15 رمضان، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وغرب نجران.