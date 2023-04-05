بدايتها اليوم.. الحصيني مبشراً بالممطرة السادسة عشرة: هنا تتموضع

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة وهي #الحالة_الممطرة_السادسة_عشرة منذ دخول موسم الأمطار لعام 1444هـ، بدايتها الأربعاء 14 رمضان، ومتوقع أن تستمر عدة أيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة من يوم الأربعاء 14 رمضان حتى صباح الخميس 15 رمضان، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وغرب نجران.
وتابع: متوقع أن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي في الحرارة على معظم المناطق لتكون من معتدلة إلى تميل للحرارة نهاراً، ومن باردة إلى تميل للبرودة فجراً.