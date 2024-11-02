"تعليم عسير" تصدر إرشادات للطلاب والطالبات قبل انطلاق الاختبارات

مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات؛ لمساعدتهم على الاستعداد للاختبارات وتحقيق أداءٍ أفضل.
تضمنت الإرشادات، التأكيد على أهمية مراجعة الدروس بشكلٍ منتظمٍ، ووضع جدول للمذاكرة يتماشى مع طبيعة المواد. كما نصحت الإدارة باختيار أماكن هادئة وخالية من الإزعاج للدراسة، وتوجيه الطلاب إلى تهدئة النفس، وتنظيم عملية الاستذكار، مع البدء بمراجعة المواد الصعبة أولاً.
وشملت التوجيهات أيضاً استخدام أدوات توفّر الوقت بفعّالية، والتدرُّب على نماذج الاختبارات السابقة، وضرورة الحصول على تغذية صحية وقسطٍ كافٍ من الراحة والنوم، والابتعاد عن السهر، لما له من تأثيرٍ سلبي على التركيز والأداء.
وأشارت "الإدارة"، إلى أهمية اتباع هذه الإرشادات لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدةً دعمها المستمر للطلاب وتوفير بيئة تعليمية تساعدهم على النجاح والتفوق.