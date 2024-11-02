"تعليم عسير" تصدر إرشادات للطلاب والطالبات قبل انطلاق الاختبارات

تضمنت الإرشادات، التأكيد على أهمية مراجعة الدروس بشكلٍ منتظمٍ، ووضع جدول للمذاكرة يتماشى مع طبيعة المواد. كما نصحت الإدارة باختيار أماكن هادئة وخالية من الإزعاج للدراسة، وتوجيه الطلاب إلى تهدئة النفس، وتنظيم عملية الاستذكار، مع البدء بمراجعة المواد الصعبة أولاً.