نوفمبر المقبل يشهد انطلاق سلسلة من العروض والفعاليات السياحية

في ثاني أشهر شتاء السعودية 2024، وتحديدًا شهر نوفمبر، تنطلق سلسلة من العروض والفعاليات السياحية التي تَعِدُ بتجارب لا تُنسى للسياح من مختلف الأعمار والتوجهات.
وتتنوَّع الفعاليات بين الترفيه والرياضة العالمية والتجارب الثقافية الممتعة، في مشهد سياحي يترقبه زوار المملكة من دول العالم كافة.
الرياض تبدأ أجواؤها الحماسية مع الحدث الذي ينتظره عشاق المصارعة الحرة؛ إذ تستضيف "محمد عبده أرينا" في 2 نوفمبر عرض الـ WWE راو لأول مرة في العاصمة السعودية؛ وهو ما يُعدُّ فرصة ذهبية للسياح من عشاق هذه الرياضة لملاقاة نجومهم المفضلين على أرض الواقع وسط أجواء حماسية.
أما حديقة السويدي فتفتح أبوابها لاستقبال السياح حتى 30 نوفمبر؛ لتستضيف مهرجانًا يستعرض تسع ثقافات عالمية في رحلة حول العالم من مكان واحد.
ومن المأكولات الشعبية والتراث الشعبي إلى الحِرف اليدوية والموسيقى التقليدية سيكون السياح على موعد مع تجربة سياحية وثقافية فريدة من نوعها.
وفي العلا يواصل مهرجان الاستجمام والاسترخاء حتى 2 نوفمبر الترحيب بالسياح، حيث الملاذ الهادئ بعيدًا عن صخب الحياة.
اليوغا، التأمل، والعلاج بالموسيقى هي بعض الأنشطة التي تُقدَّم ضمن المهرجان في أجواء العلا الساحرة.
أيضًا في العلا يأخذ مهرجان الممالك القديمة زواره في رحلة عبر الزمن من 7 إلى 30 نوفمبر، يستكشفون خلالها حضارات العلا القديمة من خلال جولات أثرية وفعاليات تاريخية مبهرة، تتخللها حفلات موسيقية على ضوء الشموع، ومعارض فنية راقية.
أما جدة (عروس البحر الأحمر) فستشهد عودة سباقات السيارات المثيرة في 29 – 30 نوفمبر؛ إذ تقام منافسات سباق سال جدة جي تي 2024 على حلبة الكورنيش؛ ما يوفِّر لعشاق رياضة المحركات فرصة مشاهدة أفضل السائقين العالميين يتنافسون في أجواء مفعمة بالحماس.
في حين ستشهد مدينة الظهران أجواء من الطرب الراقي من خلال أنغام الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت، الذي سيقدم حفلاً موسيقيًّا في 14 و15 نوفمبر على مسرح إثراء، حيث يأخذ جمهوره في رحلة غنائية ملهمة من خلال ألحانه التي لطالما أسرت قلوب الملايين.
يُذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري، ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة، تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، إضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة، مثل موسم الرياض، وموسم الدرعية، وموسم العلا، وموسم المدينة المنورة، وتقويم جدة، ورالي دكار، وميدل بيست، وكروز السعودية، وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .
وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، إضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقًا أو عند الوصول.
ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.
وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ؛ للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.