"موطن العقارية" تعقد جمعيتها العامة وتنتخب مجلس الإدارة الجديد

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء دورة المجلس الحالية، حيث تم انتخاب المجلس الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 31/05/2024 بعضوية كل من: عبدالحميد بن عبدالله الزامل، حمد بن محمد الموسى، صباح بن محمد المطلق، سليمان بن سليم الحربي، عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان، سعود بن محمد سليماني، خالد بن محمد العمودي، عبدالله بن سعود الرشود، أحمد بن إبراهيم بن سعيدان. وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول في 6 يونيو 2024 وتم خلاله انتخاب الأستاذ/ عبدالحميد الزامل رئيسًا للمجلس والأستاذ/ حمد الموسى نائبًا لرئيس المجلس.