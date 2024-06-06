"موطن العقارية" تعقد جمعيتها العامة وتنتخب مجلس الإدارة الجديد

عقدت شركة "موطن العقارية" اجتماع جمعيتها العمومية العادية لمساهمي الشركة وذلك يوم الإثنين 27 مايو 2024 عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأقرت الجمعية الموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومنها تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة، واختيار مراجع الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن نفس العام، وتحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة، والمصادقة على تسجيل أسهم شركة موطن بغرض الإدراج المباشر في السوق المالية الموازية.
ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء دورة المجلس الحالية، حيث تم انتخاب المجلس الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 31/05/2024 بعضوية كل من: عبدالحميد بن عبدالله الزامل، حمد بن محمد الموسى، صباح بن محمد المطلق، سليمان بن سليم الحربي، عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان، سعود بن محمد سليماني، خالد بن محمد العمودي، عبدالله بن سعود الرشود، أحمد بن إبراهيم بن سعيدان. وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول في 6 يونيو 2024 وتم خلاله انتخاب الأستاذ/ عبدالحميد الزامل رئيسًا للمجلس والأستاذ/ حمد الموسى نائبًا لرئيس المجلس.
وكانت شركة موطن العقارية قد حققت أداءً ماليًا جيدًا خلال العام 2023م بفضل تحسن العمليات التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% ووصلت إلى مبلغ 152.3 مليون ريال وارتفع صافي الربح بنسبة 63% ووصل إلى مبلغ 53.6 مليون ريال. بالإضافة إلى المحافظة على مستوى السيولة النقدية في وضع جيد.
يذكر أن شركة "موطن العقارية" شركة سعودية مساهمة مقفلة، مقرها الرياض، تأسست العام 2007م برأسمال 1.1 مليار ريال عبر نخبة من الأسماء التجارية العريقة في مجالات العقار والتجارة والصناعة. حيث تنشط في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير حلول ومنتجات عقارية متنوعة تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، والقطاع السكني بتطوير مشاريع سكنية نوعية تلبى احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية، وقطاع الضيافة بتطوير الفنادق وتشغيلها بالتعاون مع الأسماء العالمية، والقطاع التجاري عبر المشاريع التي تحقق إيرادات مستدامة، وذلك من خلال عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة ويضمن مستقبل واعد لأعمالها www.mawten.com.sa.