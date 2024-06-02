بالفيديو.. شقيق المفقود "هتان": أنا في القاهرة لمتابعة البحث.. ولا نعلم ما حدث بين 14 و22 أبريل

وعن البيان الذي صدر عن مصدر أمني، وأشار إلى أن "هتان" ربما أصيب بمرض نفسي، وغادر شقته بالقاهرة تاركًا كل متعلقاته الشخصية بها؛ قال "هاني": بشكل مباشر نحن لا نعلم ما حدث مع "هتان" منذ يوم 14 أبريل حتى 22 أبريل، وربما يكون مر بصدمة معينة أو تعرض لحادث أثر عليه نفسيًّا، ولكن قبل هذا اليوم "14 أبريل"، كانت الأمور طبيعية جدًّا، ويواصل نشاطه العملي والتعليمي، ولا نستطيع أن نؤكد إن كان ما حدث بين 14 و22 أبريل قد أدى إلى اختفائه.