أكثر من 50 شركة صينية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يُخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في الفترة (من 2 إلى 11 أكتوبر) المقبل، (31) جناحًا لعرض ابتكارات ومنتجات وخدمات أكثر من (50) شركة صينية متخصصة، في مشاركة تعكس حجم التبادل الاقتصادي والثقافي المتنامي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.