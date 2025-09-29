أكثر من 50 شركة صينية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يُخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في الفترة (من 2 إلى 11 أكتوبر) المقبل، (31) جناحًا لعرض ابتكارات ومنتجات وخدمات أكثر من (50) شركة صينية متخصصة، في مشاركة تعكس حجم التبادل الاقتصادي والثقافي المتنامي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
ويقدّم الجناح الصيني منظومة متكاملة من الخدمات على مساحة (3000) متر مربع، تشمل حلول الاستزراع الصحراوي والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تواكب مستهدفات المملكة في مجال الاستدامة، إضافة إلى تجهيزات حديثة مخصصة لهواة الصيد ورحلات التخييم البري والطائرات من دون طيار والأطعمة الصينية.
كما يضم الجناح ابتكارات في الإنارة الحديثة والغرف الجاهزة بتقنيات متطورة، إلى جانب عروض "الدرون" مع الشاشات الذكية المحمولة، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات.
ويضم الجناح أيضًا، معروضات وحرفًا يدوية صينية، تشمل الفخار، والخط، والفنون الشعبية، مع ركن خاص لعروض الأزياء التقليدية التي تبرز جوانب من الحضارة الصينية.
كما يشهد الجناح فعاليات ثقافية يومية تتضمن عروضًا أدائية فلكلورية وتجارب لتذوق الشاي الصيني، إضافة إلى وجهة أعمال مخصصة لبحث فرص الاستثمار وبناء الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من الشركات الصينية، بهدف توطين المعرفة وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية في مجالات متعددة، لا سيما مجالي الصقور والصيد.
يُشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات - مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويشارك فيه أكثر من (1,300) عارض وعلامة تجارية من أكثر من (45) دولة، ويتضمن (30) ورشة عمل متخصصة و(23) فعالية تناسب جميع أفراد العائلة.