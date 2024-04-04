"رحلة التفريخ الطبيعي للحبارى" ترصدها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

وأوضحت الهيئة في ردها على أحد المغردين تساءل عن مدة حضانة طائر الحبارى حتى تفقس بيضها، قائلة: "فترة حضانة الحبارى حتى تفقس بيضها تتراوح ما بين 23 إلى 24 يوماً".