"رحلة التفريخ الطبيعي للحبارى" ترصدها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مقطع فيديو، رصد فيه الخبراء والفرق الميدانية بالهيئة؛ لحظات مهمة تحكي رحلة التفريخ الطبيعي لطائر الحبارى في المحمية، الذي يُعد أحد أكثر الطيور المهددة بالانقراض أهمية.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة X مساء أمس: "عِش معنا رحلة التفريخ الطبيعي للحبارى، معكم خطوة بخطوة من قلب الطبيعة".
وأوضحت الهيئة في ردها على أحد المغردين تساءل عن مدة حضانة طائر الحبارى حتى تفقس بيضها، قائلة: "فترة حضانة الحبارى حتى تفقس بيضها تتراوح ما بين 23 إلى 24 يوماً".