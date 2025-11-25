شاهد.. انطلاق معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" بعروض أوركسترا وطائرات مبهرة

انطلق اليوم معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن"، أكبر فعالية للطيران العام في الشرق الأوسط، والذي ينظمه نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة بالرياض، مؤكّدًا مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والشراكات.
وشهد اليوم الافتتاحي حضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على النادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطيران العام الدولي.
وبدأت الفعاليات بحفل افتتاح مهيب عند الساعة الثالثة عصرًا، تضمن عرضًا عسكريًا وثقافيًا لفرقة أوركسترا مكوّنة من 300 عازف من الجنود، أعقبه عروض جوية استعراضية مبهرة كان أبرزها عرض طائرة F15-SA المقاتلة، التي أضاءت سماء الرياض احتفالاً بانطلاق المعرض.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحاته، أن معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" يجسّد التزام المملكة بتحويل الطيران العام من مجال متخصص إلى قوة استراتيجية تقود النمو في المنطقة، مضيفًا: "نحن لا نعرض تقدمًا فحسب، بل نؤسس مركزًا عالميًا للابتكار وتنمية المواهب، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمكين شبابنا والمساهمة في مستقبل وطننا الاقتصادي."
وفي إطار تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، أعلن نادي الطيران السعودي عن توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المعرض، بأثر اقتصادي يتجاوز 250 مليون ريال سعودي، تركز على نقل التقنية وتوطين صناعات الطيران العام المتقدمة. وجاء ذلك بدعم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم تجمع مطارات الثاني Cluster 2، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الصحة القابضة.
كما ركز اليوم الأول من جلسات "هانقر توكس" Hangar Talks على موضوعات القيادة والاستراتيجية في الطيران العام، حيث افتتح الأمير سلطان بن سلمان البرنامج بكلمة رئيسية عند الساعة الواحدة ظهرًا. وتضمنت الجلسات مناقشة مستجدات الطيران العام السعودي بمشاركة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، إضافة إلى جلسة حول تجارب الحياة في مجال الطيران العام، ومسارات التدريب والخيارات المهنية في هذا القطاع.