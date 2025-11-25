شاهد.. انطلاق معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" بعروض أوركسترا وطائرات مبهرة

وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحاته، أن معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" يجسّد التزام المملكة بتحويل الطيران العام من مجال متخصص إلى قوة استراتيجية تقود النمو في المنطقة، مضيفًا: "نحن لا نعرض تقدمًا فحسب، بل نؤسس مركزًا عالميًا للابتكار وتنمية المواهب، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمكين شبابنا والمساهمة في مستقبل وطننا الاقتصادي."