بـ 855 مليون ريال.. "أشاد" تعلن عن مشروعها الجديد على شاطئ الخبر بحي الحمراء

أعلنت شركة "أشاد" عن مشروعها الجديد الواقع على شاطئ مدينة الخبر بحي الحمراء، بقيمة 855 مليون ريال، وذلك من خلال التعاون مع شركة "الأول كابيتال".
يأتي ذلك في أعقاب موافقة هيئة السوق المالية على طرح "صندوق الحمراء العقاري" طرحًا خاصًّا مغلقًا، مع التزام شركة "أشاد" "المطور" بالمساهمة العينية والنقدية في الصندوق بما يعادل 495 مليون ريال.
ويهدف الصندوق إلى إنشاء فندق من فئة خمسة نجوم فاخر على الأرض الواقعة في حي الحمراء على شاطئ مدينة الخبر، وتبلغ مساحة أرض المشروع نحو 6.677 مترًا مربعًا، بينما تبلغ إجمالي مساحات البناء 89.422 مترًا مربعًا.
وسيتكون الفندق من 25 طابقًا، ويحتوي على 581 مفتاحًا موزعة بين غرف وأجنحة، كما سيضم أكبر جناح ملكي في السعودية بمساحة 688 مترًا مربعًا.
وسيحتوي على قاعة احتفالات كبرى وقاعات اجتماعات وثلاث مطاعم فاخرة وصالة سينما وناديين صحيين (رجال ونساء) ومرافق متعددة وخدمات أخرى ومسبح بانوراما في الطابق (25) ومطل على البحر والمدينة، إلى جانب مهبط للطائرات والذي يعد شرط من شروط (تصنيف خمس نجوم فاخر).
وسيتم تشغيل الفندق من خلال أحد أشهر المشغلين العالميين، مما يجعله الأكبر والأفخم في المنطقة الشرقية.
وتم توقيع اتفاقية تأسيس صندوق الحمراء العقاري بين كل من شركة "أشاد" (المطور) وشركة "الأول كابيتال" (مدير الصندوق)، والذي يهدف إلى تحقيق أرباح رأسمالية مجزية للمساهمين فيه من خلال بيع الفندق بعد تشغيله للعملاء المستهدفين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أشاد" علي العلي: إن هذا المشروع يعد أحد المشاريع السياحية الرائدة في المملكة التي تتماشى مع رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المملكة.
جدير بالذكر أن "الأول كابيتال" هي شركة مساهمة مقفلة ومرخصة من هيئة السوق المالية بالسعودية؛ للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة الاستثمارات، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وتمتلك شركة "الأول" خبرات واسعة في إدارة وطرح الصناديق العقارية في مختلف مناطق المملكة.