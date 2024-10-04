بـ 855 مليون ريال.. "أشاد" تعلن عن مشروعها الجديد على شاطئ الخبر بحي الحمراء

جدير بالذكر أن "الأول كابيتال" هي شركة مساهمة مقفلة ومرخصة من هيئة السوق المالية بالسعودية؛ للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة الاستثمارات، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وتمتلك شركة "الأول" خبرات واسعة في إدارة وطرح الصناديق العقارية في مختلف مناطق المملكة.