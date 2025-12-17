"المجاهدين" تضبط مخالفين للبيئة وأمن الحدود في المدينة وعسير ضمن مهام ميدانية مكثفة

نفّذت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين عددًا من المهام الميدانية في منطقتي المدينة المنورة وعسير، أسفرت عن ضبط مخالفين لنظام البيئة وأمن الحدود ضمن جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن البيئي والحدودي، ومتابعة الأنشطة غير النظامية.



ففي محافظة بيشة بمنطقة المدينة المنورة، ضبطت الدوريات مواطنًا بحوزته كميات من الحطب المحلي المعروض للبيع بطريقة مخالفة، وذلك خلال جولة ميدانية للجنة الأسماك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتمت مصادرة المضبوطات وتسليمها للجهة المختصة، ضمن حملة تستهدف الحد من تسويق الفحم والحطب المحليين في المدن والطرق.



وفي منطقة عسير، قبضت الدوريات على مقيم مصري، أثناء نقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية داخل مركبته. وجرى إيقافهم جميعًا، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، بينما أُحيل المقيم الناقل إلى النيابة العامة.



وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين يُعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا، وغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالمخالف.



ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو حدودية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو على الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.