وسط انسجام عالمي.. "أيام السودان" تنال إعجاب زوار حديقة السويدي

كما أشاد أحمد القحطاني، أحد الحاضرين، بالأجواء العامة للفعالية، حيث قال: "هذا التجمع يتيح للسعوديين والمقيمين فرصة للاطلاع على الثقافات الأخرى، ولم أكن أعلم أن هناك هذا التنوع الكبير في السودان، فكل منطقة تتميز بأزيائها وأطباقها، وهذا أمر يثري تجربة الزوار".