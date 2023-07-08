شاهد.. "المسعود" يُعبِّر عن سعادته بخدمة حجاج بيت الله الحرام بـ"ذراع واحدة"

شاهد.. "المسعود" يُعبِّر عن سعادته بخدمة حجاج بيت الله الحرام بـ"ذراع واحدة"
قرَّر الشاب محمد المسعود أن يخدم حجاج بيت الله الحرام بذراع واحدة، وذلك بعد أن بُترت ذراعه في حادث مأساوي قبل نحو أربع سنوات.
وتفصيلاً، يمثل الكشاف المسعود (19 عامًا) نموذجًا لشاب طموح؛ إذ يواصل دراسته الجامعية لتحقيق أهدافه مع انخراطه في مجال التطوع الكشفي.
وأوضح المسعود لقناة mbc أنه منضم للكشافة منذ 14 عامًا، ولم يمنعه حادث عام 2018، أدى لبتر يده، من مواصلة العمل في الحركة الكشفية، مؤكدًا أنه لم يتردد مطلقًا عندما أُتيحت له الفرصة للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في الحج، معربًا عن سعادته بذلك للعام الثاني على التوالي.
وأشار إلى أنه لن يترك التطوع في الحج مهما كانت الصعاب والتحديات والظروف -بإذن الله-.
ولفت "المسعود" إلى أنه شعر بالصدمة والحزن فور إفاقته من غيبوبته بعد الحادث، عندما علم بفقد ذراعه وبترها، لكن ما خفف عنه هول الصدمة دعم والده ومساندته ومواساته، ونصيحته له أن يتذكر أنه مهما بلغت مصيبته فلينظر إلى من هو أعظم ابتلاء منه.
وتعمل جمعية الكشافة العربية السعودية سنويًّا بكامل طاقتها مع الجهات المعنية في الحج من أجل تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بينهم، وإحساسهم بالواجب الذي يقدمونه لضيوف الرحمن.