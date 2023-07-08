شاهد.. "المسعود" يُعبِّر عن سعادته بخدمة حجاج بيت الله الحرام بـ"ذراع واحدة"

وأوضح المسعود لقناة mbc أنه منضم للكشافة منذ 14 عامًا، ولم يمنعه حادث عام 2018، أدى لبتر يده، من مواصلة العمل في الحركة الكشفية، مؤكدًا أنه لم يتردد مطلقًا عندما أُتيحت له الفرصة للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في الحج، معربًا عن سعادته بذلك للعام الثاني على التوالي.