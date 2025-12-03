"الخليج للتدريب" تطلق برنامجًا عالميًا في السياحة والضيافة مع كلية "دُوسِت ثاني" التايلندية

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن إطلاق برنامج (Talent Opportunity Programme (TOP بالشراكة مع كلية Dusit Thani College التايلاندية، على هامش منتدى السياحة العالمي "تورايز" (TOURISE) الذي استضافته الرياض شهر نوفمبر الماضي في توقيت يشهد نموًا متسارعًا لقطاع السياحة بالمملكة وارتفاع الطلب على برامج تدريب مهنية عالية الجودة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالي السياحة والضيافة.
وأطلقت الشركة برنامج (Talent Opportunity Programme (TOP المتخصص في تدريب الكوادر الوطنية في قطاعي السياحة والضيافة، وذلك للمرة الأولى في السعودية بموجب اتفاقية ترخيص حصرية مع كلية Dusit Thani College التايلاندية، لتصبح شريكًا عالميًا للكلية في هذا البرنامج.
وستتولى شركة الخليج للتدريب والتعليم تقديم البرنامج حصريًا في المملكة عبر مقر تدريبي رئيسي يجري تجهيزه في الرياض (حي النرجس)؛ ليكون مركزاً متطوراً بمواصفات عالية مخصصًا للتدريب العملي القائم على المحاكاة الواقعية، وبمساحة تتجاوز 3600 متر مربع، بما يتيح للمتدربين بيئة تدريبية قريبة من بيئة العمل الفعلية في الفنادق والمنشآت السياحية.
ويُعد برنامج TOP مسارًا تسريعيًا ميسّر الكلفة ومكثفًا في الوقت ذاته؛ إذ يجمع بين أكثر من 280 ساعة من التعلم العملي المكثف خلال مرحلة فصلية تستمر لشهرين في قاعات التدريب، يتبعها تدريب ميداني مضمون لمدة ثلاثة أشهر في فنادق أربع وخمس نجوم. ويُؤهِّل البرنامج الخريجين للالتحاق بوظائف مهنية تمهيدية في مجالات الطهي، والخبازة والحلويات، وخدمة الأغذية والمشروبات، وخدمة النزلاء.
وسيحصل الخريجون على شهادات TOP صادرة من كلية دُوسِت ثاني، فيما تعمل شركة الخليج للتدريب والتعليم على استكمال متطلبات اعتماد البرنامج من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، بما يعزز الاعتراف المهني بالبرنامج داخل المملكة ويزيد من جاذبية مخرجاته لسوق العمل.
وحول أهداف الشراكة أوضح الدكتور حاتم بن عبدالرزاق الدريعان، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لدور الشركة في تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة، وأضاف: "نجمع في هذا البرنامج بين خبرة تعليمية عالمية تمتد لعقود لدى كلية دُوسِت ثاني، وبين منظومة تدريب متكاملة طوّرناها في الخليج للتدريب والتعليم على مدى أكثر من 30 عامًا داخل المملكة.
وأكد الدريعان بأن TOP بمثابة نموذج عملي يربط التدريب بالتوظيف، ويسهم في تلبية احتياجات قطاع السياحة والضيافة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إعداد كوادر سعودية قادرة على المنافسة بمعايير عالمية."
من جانبه اعتبر جون لور، المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في كلية دُوسِت أن إطلاق برنامج TOP في السوق السعودية خطوة مهمة في رسالتنا الرامية إلى جعل تعليم الضيافة عالي الجودة متاحًا لشريحة أوسع من المواهب.
وأضاف: "من خلال شراكتنا مع شركة بحجم وخبرة الخليج للتدريب والتعليم، سنوفر للكوادر السعودية تدريبًا بمعايير عالمية، وخبرة عملية، وتعرّضًا دوليًا حقيقيًا، في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة في المملكة نموًا غير مسبوق."
وإلى جانب النسخة الأساسية من برنامج TOP، ستوفر الخليج للتدريب والتعليم حزمة من الدورات القصيرة المتخصصة تحت مظلة "TOP UP"، منها برامج لمهن البارستا، وخدمات الكونسيرج، وخدمات الرفاهية الفندقية، إضافة إلى برامج تطويرية موجهة لقطاع الأعمال (B2B) في مجالات التسويق الرقمي، وضبط تكاليف الأغذية والمشروبات، وإدارة التدبير الفندقي، وتحسين الأداء على منصات الحجز الإلكترونية (OTA)، واستراتيجيات التسعير، والولائم والمؤتمرات، والموارد البشرية، بما يتيح للشركات السياحية والفندقية حلولاً تدريبية مرنة ومركزة.
كما يتيح البرنامج للخريجين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية مسارًا مباشرًا للالتحاق بحرم كلية دُوسِت ثاني في بانكوك، في برامج البكالوريوس في إدارة الضيافة أو فنون الطهي، بتكاليف منافسة مقارنة بالوجهات التعليمية التقليدية في الضيافة مثل سويسرا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتشير تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد تتجاوز 10% في عام 2025، مع توقع وصول التوظيف في هذا القطاع إلى نحو 2.7 مليون وظيفة، ما يعكس الحاجة المتزايدة لمسارات تدريب واسعة النطاق وعالية الجودة، وهو ما يستهدفه برنامج TOP عبر نموذج تعليمي قائم على المهارات وينتهي بفرص عمل حقيقية.
وتأتي هذه الخطوة متسقة أيضًا مع التوجه الأوسع لمجموعة "دُوسِت الدولية" لدعم طموحات المملكة في قطاع الضيافة، ليس فقط عبر التعليم، بل كذلك من خلال اتفاقيات إدارة فندقية، من بينها فندق Dusit Princess Al Majma’ah – Riyadh المتوقع افتتاحه في الربع الأول من عام 2026، والذي سيسهم بدوره في خلق فرص إضافية للتدريب والتوظيف ودعم استقطاب الاستثمارات السياحية.
وتُعد شركة الخليج للتدريب من الشركات الرائدة في مجال التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تدير مراكز ومعاهد تدريبية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتقدم حلولاً تعليمية وتدريبية وتقنية متكاملة تخدم الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل أعمالها التدريب التقني والمهني، وتعليم اللغات، وخدمات مراكز الاتصال، والتعليم الأهلي، وحلول التوظيف، بما يدعم تنمية المهارات ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
تُعد كلية Dusit Thani College، ومقرها في بانكوك، أول وأكبر مؤسسة تعليمية متخصصة في التعليم والتدريب الفندقي في تايلاند، وتتبع مجموعة Dusit International. تجمع الكلية بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئات محاكاة واقعية، وتقدم برامج بكالوريوس دولية في إدارة الضيافة وفنون الطهي، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج القصيرة وبرامج تنمية المواهب التي تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة السياحة والضيافة عالميًا.