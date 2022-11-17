40 مشروعًا وتبادلٌ ملياري.. فرصٌ تحملها "شراكة السعودية وكوريا الجنوبية"

ووصف التقرير الاقتصادي العلاقات السعودية الكورية، بالنموذج الذي يحتذى به دوليًّا في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة؛ فضلًا عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.