رقم تاريخي.. إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11,054,576 خلال يناير الماضي

وقال التقرير: تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص حقق رقمًا تاريخيًا، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر يناير، ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي؛ أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.