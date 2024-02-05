رقم تاريخي.. إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11,054,576 خلال يناير الماضي

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير (2024)؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وقال التقرير: تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص حقق رقمًا تاريخيًا، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر يناير، ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي؛ أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير (2,327,858) مواطناً سعودياً، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,375,478) مواطناً، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات (952,380) مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,726,718) مقيماً أجنبياً، منهم (8,386,925) مقيماً، و(339,793) مقيمة فقط.
واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم (32,447) مواطناً لأول مرة في القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامٍ كريم في عام 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.