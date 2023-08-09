"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة الرايس وينبع وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان. وتشهد رياحًا شديدة على فرسان والدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفاء وهروب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.