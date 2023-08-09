"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان. وتشهد رياحًا شديدة على فرسان والدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفاء وهروب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.