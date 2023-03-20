رقابة على استقرار الأسعار.. أسواق القصيم تكتظ بالمتسوقين استعدادًا لرمضان

واستعدت الأسواق منذ وقت مبكر لتوفير المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجها المتسوقون خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث اكتظت بمرتاديها الذين يَفِدون لها في مختلف الأوقات، لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، وسط متابعة ورقابة من فرع وزارة التجارة بالمنطقة لتوفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها وتعدد أنواعها.