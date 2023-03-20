رقابة على استقرار الأسعار.. أسواق القصيم تكتظ بالمتسوقين استعدادًا لرمضان

تشهد أسواق منطقة القصيم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حراكًا اقتصاديًّا بإقبال كبير من المتسوقين خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان، لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك.
واستعدت الأسواق منذ وقت مبكر لتوفير المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجها المتسوقون خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث اكتظت بمرتاديها الذين يَفِدون لها في مختلف الأوقات، لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، وسط متابعة ورقابة من فرع وزارة التجارة بالمنطقة لتوفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها وتعدد أنواعها.
ووثّقت كاميرا وكالة الأنباء السعودية "واس" أجواء الأسواق من خلال جولة لها على عدد من المتاجر التي تُوَفر الأصناف بكميات كبيرة لتلبي احتياجات المتسوقين؛ مما يسمح للمتسوق باختيار الصنف المناسب له؛ فيما تقوم أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها هذه الأيام بتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية والغذائية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحد من المخالفات، والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين.