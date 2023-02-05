بَدْء التسجيل في مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"
أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بَدْء التسجيل في مبادرة (التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية)، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، التي تُعنى بتقديم خدمات ومنتجات مجودة، وبمعايير عالمية، تساهم في خلق فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التعلم مدى الحياة.
وتندرج المبادرة ضمن مسار التطوير المهني المخصص لتقديم مسارات مهنية مرنة؛ لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة، وذلك ضمن رحلة تستمر ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الالتحاق بالمسار، الذي يتاح التسجيل فيه ابتداء من الأحد الموافق 19 فبراير 2023م.
وتسهم المبادرة في تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة اللازمة؛ لأداء مهامهم بفاعلية عالية. كما تستهدف المبادرة إتاحة فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسبَين لهم، إضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة؛ لتحقيق نقاط التطوير المهني. وتستهدف المبادرة العاملين كافة بالوظائف التعليمية.
ودعا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي شاغلي الوظائف التعليمية كافة للتسجيل في المبادرة، والاستفادة من المزايا التي تقدمها المسارات التعليمية على الصعيدَين المهني والمعرفي.