أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بَدْء التسجيل في مبادرة (التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية)، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، التي تُعنى بتقديم خدمات ومنتجات مجودة، وبمعايير عالمية، تساهم في خلق فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التعلم مدى الحياة.