رابطة العالم الإسلامي ترعى مئات الآلاف من المعلمين والطلاب حول العالم

وفي مقطع فيديو متداوَل يظهر جانب من تلك الأعمال الجليلة التي تُقدِّمها الرابطة من أجل نشر العلم والمعرفة؛ إذ تناول المقطع جزءًا من كلمة الأمين العام، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في مقر الأمم المتحدة في مناسبة سابقة، قال فيها: "إن القيادة المسؤولة تُدرك أن التاريخ المضيء لا يخلد إلا الأعمال النبيلة، وأن رهانات المستقبل تشملها محاور عدة، من بينها التعليم؛ ومن هنا نؤكد أن صناعة المعلم تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية".