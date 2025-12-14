إنهاء معاناة مريضة من ورم خنق مجرى التنفس بمستشفى أحد في المدينة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أحد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة مستفيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من ورم بالحنجرة فوق مستوى الحبال الصوتية، ما أدى إلى انسداد كامل في مجرى التنفس، وسبّب خطورة عالية على حياتها، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الحالة وصلت إلى المستشفى في وضع حرج، حيث واجه الفريق الطبي صعوبة في تمرير أنبوب التخدير بالطريقة التقليدية نتيجة الانسداد التام، ما استدعى إجراءً فوريًا لتأمين مجرى التنفس، عبر شق جراحي بالعنق وتركيب أنبوب رغامي تحت التخدير الموضعي.
وبيّن التجمع أنه بعد تأمين مجرى التنفس واستقرار الحالة، تم استكمال التخدير العام، وإجراء منظار للحنجرة، أسفر عن إزالة الورم الواقع فوق مستوى الحبال الصوتية بدقة عالية، دون تسجيل أي مضاعفات تُذكر.
وأضاف أن المستفيدة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة – ولله الحمد – مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس جاهزية الفرق الطبية والتخديرية، ومستوى التكامل في التعامل مع الحالات الطارئة الدقيقة، بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية تقديم الرعاية التخصصية المتقدمة.