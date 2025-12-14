إنهاء معاناة مريضة من ورم خنق مجرى التنفس بمستشفى أحد في المدينة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أحد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة مستفيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من ورم بالحنجرة فوق مستوى الحبال الصوتية، ما أدى إلى انسداد كامل في مجرى التنفس، وسبّب خطورة عالية على حياتها، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.