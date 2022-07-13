طلاب طب: التطوع بالحج "جامعة متكاملة".. والطمع في دعوات الحجيج هدفنا

وأكد "الدرويش"، من قسم طب الجراحة العامة، سعادته لقبوله هذا العام، مشيرًا إلى أنه ضمن فريق يضم 12 شخصًا من محافظة الأحساء، وقال إن العمل كان مرهقا بسبب الحرارة والشمس والغربة عن الأهل، خصوصًا في موسم العيد، كما أنها أول تجربة له بعيدًا عن الأهل، إلا أن خدمة ضيوف الرحمن ودعواتهم المباركة هوّنت عليه كثيرًا من التعب.