"العثيم للاستثمار" و"تمارا" تُوقِّعان اتفاقية للتعاون المشترك لتقديم خدمات الدفع الآجل للعملاء والمتسوقين

أعلنت شركة العثيم للاستثمار توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تمارا، تهدف إلى تقديم خدمات الدفع الآجل وتقسيط المشتريات لعملائها.
ووقَّع الاتفاقية الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، والمهندس تركي بن طارق بن زرعة الشريك المؤسس والمدير العام لشركة تمارا.
من جانبه، ثمّن الأستاذ مشعل بن عميره اتفاق التعاون مع شركة تمارا، منصة التقنية المالية الرائدة للتسوق والمدفوعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة لشركات العثيم، وستعزز من الخدمات التي تقدمها لعملائها، إضافة إلى توفير خدمة الدفع الآجل بطريقة سهلة ومرنة وآمنة، وبلا رسوم إضافية متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقال المهندس تركي بن طارق بن زرعة، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة تمارا: "نحن نتطلع للتعاون مع (العثيم للاستثمار) لتقديم خدماتنا إلى عملاء العثيم. هذه الشراكة تعزز رؤيتنا لتقديم حلول دفع آمنة ومرنة؛ وهو ما يتيح للمزيد من العملاء الاستفادة من خدمات (اشتر الآن، وادفع لاحقًا) بطريقة سهلة وبسيطة، وبدون أي رسوم تأخير، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يُذكر أن (العثيم للاستثمار)، التي أُدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2023، تمتلك (12) مجمعًا تجاريًّا، إضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ موزعة على مناطق ومدن السعودية، باستثمارات تزيد على 15مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها).