"الزهراني" يدشّن موسم التشجير الوطني 2025 ويستعرض جهود تنمية الغطاء النباتي في الليث

دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، فعاليات موسم التشجير الوطني 2025 بالمحافظة تحت شعار: "يدٌ تغرس .. وأرضٌ تزدهر"، بحضور مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة عادل بن عايض الطياري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي.
ويأتي موسم التشجير في نسخته الثانية امتدادًا للجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، من خلال تنمية الغطاء النباتي، والحدّ من تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة التطوّع والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.
كما اطّلع "الزهراني" على ما يقدّمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من برامج وجهود بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع المتدهورة، ومكافحة أشجار المسكيت، وتطوير المتنزهات الوطنية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وفي السياق ذاته، استعرض محافظ الليث خطة واستراتيجية التشجير لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث للعام 2025 / 2026م، والتي تهدف إلى المساهمة في البرنامج الوطني للتشجير من خلال تنفيذ مشاريع باستخدام الأشجار المحليّة وأشجار الفاكهة، بما يدعم جودة الحياة، ويحسّن البيئة، ويُعزّز الأمن الغذائي.
وأوضح مدير المكتب المهندس يحيى المهابي أن الخطة تستهدف تنفيذ المبادرات في 11 موقعًا، بزراعة 28,750 شتلة ضمن خطة تنفيذية مدروسة تُراعي الاعتبارات البيئية والاحتياجات المحليّة.