"الزهراني" يدشّن موسم التشجير الوطني 2025 ويستعرض جهود تنمية الغطاء النباتي في الليث

كما اطّلع "الزهراني" على ما يقدّمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من برامج وجهود بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع المتدهورة، ومكافحة أشجار المسكيت، وتطوير المتنزهات الوطنية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية وفقًا لرؤية المملكة 2030.