"تمكين للتقنيات" تحتفل بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها

يُذكر أن "شركة تمكين" هي كيان حكومي متخصص في التقنية، بُنيت وطُوّرت بعقول سعودية شغوفة بتمكين تقنيات المستقبل وتتخذ رؤية السعودية 2030 محفزًا للطموح الواعد، من خلال تصميم مجموعة من الحلول الابتكارية لتهيئة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص عبر تبنّي التقنيات الرائدة والانتفاع من شراكاتنا الاستراتيجية.